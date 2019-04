© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si complicano le possibilità di vedere Mario Mandzukic in campo dal primo minuto contro l'Ajax. L'attaccante croato della Juventus, riferisce Sky Sport 24, ha sentito dolore durante l'allenamento (a cui peraltro è arrivato in ritardo, probabilmente proprio per questo motivo): in caso di forfait, ballottaggio Kean-Dybala per sostituirlo. A breve prenderà la parola Massimiliano Allegri, che fornirà gli ultimi aggiornamenti in tal senso.