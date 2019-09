Juve, aumentano gli introiti: rinnovo vicino con Jeep, 50 milioni in vista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'effetto Cristiano Ronaldo ha spinto il marchio Juventus ad una crescita sempre più importante, espandendolo anche sui social network e spingendolo fino all'Asia, dove i bianconeri sono tra le squadre italiane più seguite. Così - si legge sull'edizione odierna di Tuttosport - il club piemontese starebbe aumentando gli introiti da sponsor e marketing.

Che rinnovo - La notizia più importante, in questo senso, riguarda il prolungamento dell'accordo con lo sponsor principali. Procedendo nella campagna di globalizzazione del marchio per aumentare il fatturato, è destinato ad aumentare anche il compenso derivante da Jeep, sponsor che sta negoziando adesso con la Juventus per un rinnovo che avrà cifre simili a quelle che i bianconeri guadagnano dagli accordi con Adidas. Finora Jeep versa 16 milioni a stagione più bonus, ma con questo prolungamento e adeguamento (vicini) li potrebbe triplicare.