TMW Juve, Carnevali: "Abbiamo il 50% di Muharemovic. Valuteremo le richieste e decideremo"

L'amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, ha parlato alla cerimonia d'apertura del calciomercato 2026/27. E fa il punto della situazione su Tarik Muharemovic, giocatore di proprietà del Sassuolo ma del quale la Juve si è riservata il 50% sulla futura rivendita.

Muharemovic può tornare alla Juventus?

Muharemovic è un giocatore che conosco benissimo, è un giocatore di grande qualità. Noi possediamo il 50%, per cui in questo momento dobbiamo valutare che tipo di richieste ci arrivano. Dopodiché capiremo che cosa vorremmo fare, se avere il nostro 50% oppure fare un investimento su Muharemovic".

E fronte sessioni si muove qualcosa?

"Avremo tutto il tempo. Credo che oggi dobbiamo fare le giuste valutazioni, avere il tempo per trovare quelle opportunità che ci possono essere, cercando di non sbagliare, perché credo che questa è la cosa più importante, che dobbiamo cercare di mettere insieme una squadra che possa lottare sicuramente per le prime posizioni".