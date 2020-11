Juve, con lo Spezia per tornare alla vittoria dopo tre pareggi. Cristiano Ronaldo fa riflettere Pirlo

Lo Spezia per ritornare alla vittoria. La Juventus riparte dall’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” di Cesena per interrompere la striscia di tre pareggi consecutivi in campionato (le trasferte di Roma e Crotone e l'1-1 casalingo contro l'Hellas Verona), intervallati dalla vittoria a tavolino sul Napoli, e mettersi alle spalle la sconfitta contro il Barcellona di mercoledì in Champions League. Un solo e unico obiettivo nella testa dei bianconeri allenati da Andrea Pirlo. Allenatore che sfida il pari ruolo Vincenzo Italiano, con il quale ha portato avanti il corso per diventare allenatore a Coverciano, che ritrova, dopo l'ultima apparizione all'Olimpico lo scorso 27 settembre, il suo trascinatore: Cristiano Ronaldo.

RONALDO CONVOCATO - La notizia più bella, dopo quella della negatività di due giorni fa, è il ritorno tra i convocati di CR7 che nella giornata di ieri ha completato l’iter, necessario per il reintegro totale con il resto dei compagni, composto da visita di idoneità medico-sportiva e secondo tampone negativo. “È andato tutto bene, è arrivata la negatività anche del secondo tampone. Questa mattina (ieri n.d.r.) si è allenato individualmente, ha voglia di rimettersi con i compagni. Sta bene e partirà con la squadra ma non credo che parta dall'inizio. Vedremo come starà domani, in questi giorni si è allenato a casa ma non è la stessa cosa che farlo sul campo”, queste le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa. Sulla gestione odierna del portoghese resta però ancora qualche dubbio nonostante quanto detto dal tecnico bresciano: Ronaldo vorrebbe partire dal primo minuto e cominciare a recuperare tutto il tempo perso aiutando la squadra, più cauto invece lo staff di Madama. Il punto d’incontro definitivo verrà trovato nel corso della giornata quando il dubbio verrà sciolto dopo l’ultimo colloquio fra le parti.

CHIELLINI OUT, BONUCCI FORZA - Resta a Torino a lavorare invece Giorgio Chiellini ha spiegato Pirlo: “Bonucci ieri (venerdì n.d.r.) ha lavorato a parte e oggi con la squadra, domani ci sarà. Chiellini invece non è ancora disponibile e non sarà convocato, sta proseguendo il recupero e resterà qui a lavorare”. Il capitano bianconero si allena in gruppo da un paio di giorni ma non è ancora in condizioni di giocare: l’obiettivo è averlo a disposizione per la trasferta in Ungheria con il Ferencvaros dove mancheranno Demiral per squalifica e De Ligt che ancora è in attesa dell’ok dell’ortopedico. Assieme a Bonucci, costretto ancora agli straordinari, ci saranno Cuadrado, Demiral e Danilo davanti a Szczesny. In mezzo al campo torna Arthur, al suo fianco in vantaggio Rabiot rispetto a McKennie e Bentancur. Chiesa e Kulusevski sugli esterni con Morata davanti al fianco di Dybala. A meno che alla fine non la spunti Cristiano Ronaldo spedendo in panchina la Joya argentina.