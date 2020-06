Juve, dall'Inter al Milan: tra otto giorni il ritorno ufficiale allo Stadium, senza pubblico

vedi letture

Adesso è anche ufficiale: mancano otto giorni per il ritorno in campo della Juventus in una gara ufficiale. La squadra di Sarri riprenderà da dove ha lasciato: dall’Allianz Stadium vuoto, senza pubblico, in una gara che vale tanto e ancora contro una milanese. Questa volta, però, lo scenario è quello della Coppa Italia e la squadra avversaria, il Milan, avrà le strisce rossonere. Come l’ultima volta contro l’Inter, però, la squadra avrà il compito di autosostenersi, con la concentrazione in campo e il sostegno morale dalla panchina. Lo stop di Higuain nelle ultime ore allontana un possibile protagonista del match. Mentre Sarri, domani sera, farà sostenere all’Allianz Stadium un test in famiglia, così da familiarizzare con il contesto alquanto inusuale.