La prima conferenza stampa da allenatore della Juventus di Maurizio Sarri è appena terminata e in Inghilterra parlano già del possibile approdo di Jorginho in bianconero. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror infatti, il centrocampista potrebbe seguire ancora una volta l'allenatore, dopo averlo avuto sia a Napoli che a Londra con il Chelsea. Il futuro dell'argentino, secondo il quotidiano, è in bilico.