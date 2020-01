© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il progetto giovani della Juventus prosegue, con i fari puntati all'estero. Secondo Tuttosport, i bianconeri guardano tra Portogallo e Francia per cercare nuovi talenti. In particolare, in casa Benfica piace Florentino Luis, mediano '99 già finito nel mirino anche dei due club di Manchester. Al Porto ecco Fabio Silva: 2002, come tanti (troppi?) lusitani già battezzato nuovo CR7, blindato dai Dragoes con una clausola risolutiva da 125 milioni di euro. Infine, in Francia piace Eduardo Camavinga: anche lui del 2002, in forza al Rennes, seguito pure da Milan e PSG.