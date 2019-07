Juve, l'agente di Dybala vola in Inghilterra per trattare con lo United

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Restare alla Juventus o accettare la possibilità di un trasferimento? Sono ore caldissime per il futuro di Paulo Dybala, inserito dal club bianconero nella trattativa con il Manchester United che porterebbe Romelu Lukaku a Torino. E mentre il giocatore è atteso giovedì a Torino per per aggregarsi al gruppo di Sarri - riporta Sky Sport - il suo agente in queste ore è volato in Inghilterra per ascoltare la proposta del Manchester United. In caso di accordo economico tra le parti, ecco che anche la fumata bianca per Lukaku alla Juve potrebbe arrivare in tempi brevi.