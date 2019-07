© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ombra di Matthijs De Ligt su Leonardo Bonucci. Il Corriere dello Sport scrive che la Juventus ha rassicurato il suo difensore nonostante l'importante esborso per l'olandese arrivato dall'Ajax, anche perché Giorgio Chiellini andrà gestito vista l'età non più giovanissima. Al momento, salvo offerte irrinunciabili (ancora non all'orizzonte), il club bianconero vuole trattenere l'ex Milan. In maniera tale da affidargli - insieme a Chiellini - il ruolo di guida sicura per De Ligt ma anche per Daniele Rugani e Merih Demiral. Un ruolo che potrebbe andargli stretto o almeno lo sperano il Paris Saint-Germain e il Manchester City, in attesa di un segnale che Bonucci non ha lanciato. Almeno al momento.