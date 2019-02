Juve-Liverpool, ecco perché lo scambio Dybala-Salah conviene a tutti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala per Mohamed Salah è uno scambio che potrebbe convenire sia alla Juventus che al Liverpool. E quindi può diventare un'idea molto concreta. È quello che scrive oggi Tuttosport: il club inglese, infatti, avrebbe bisogno di una plusvalenza per migliorare il proprio bilancio negli anni a venire, complici i diritti tv per la Champions, previsti al ribasso dopo la prossima asta. D'altra parte, i Reds non sono mai stati insensibili alle maxi-offerte. Dybala, inoltre, guadagna attualmente quasi la metà dell'egiziano. Che, e qui arriviamo ai vantaggi per la Juve, è praticamente l'equivalente di Cristiano Ronaldo per il mondo arabo. Dal punto di vista tattico, potrebbe integrarsi alla perfezione nel modulo di Allegri. E a livello di fattibilità economica, comporterebbe un boost non indifferente sul mercato arabo, un bacino di oltre 400 milioni di persone, su cui Salah esercita una notevolissima attrattiva.