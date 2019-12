Juve, Mandzukic saluta dopo quattro e mezzo d'amore. Lo accoglie Benatia

Fonte: inviato a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattro anni e mezzo d’amore tra Mario Mandzukic e la Juventus. L’attaccante croato, da ieri, è ufficialmente un giocatore dell’Al Duhail. Ad accoglierlo in Qatar un altro ex bianconero, Medhi Benatia. “Abbiamo già vinto molti trofei insieme – scrive il difensore marocchino sui social -. E’ il momento di aggiungerne altri. So che sei pronto per la sfida… non vedo l’ora di vederti”.

Mandzukic è uscito dai radar della Continassa già a inizio stagione. Non è mai entrato nel vivo del progetto tecnico di Sarri, in estate era apparso quello più lontano dall’idea tattica del nuovo allenatore. Da elemento imprescindibile nella gestione Allegri a esubero: il croato poteva andar via già a fine del mercato estivo, salvo poi volersi concedere un po’ di tempo in più per decidere con più calma sul suo futuro.

La Juve, con la cessione in Qatar, evita la minusvalenza: incasserà 5,5 milioni. Mentre il giocatore, che ha firmato un contratto di diciotto mesi, dovrebbe scollinare i 10 milioni di euro d’ingaggio. Giunto in bianconero nell’estate del 2015 dall’Atletico Madrid, Mandzukic ha vinto quattro Scudetti, tre coppe Italia e due Supercoppe. Una delle sue 44 reti segnate durante l’avventura sotto la Mole, aveva illuso a Cardiff, nella finale di Champions del 2017, contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo.