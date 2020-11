Juve, McKennie: “CR7 e Buffon simpatici. Pirlo allena con grazia e non parla molto”

Altro che campione arrogante. Cristiano Ronaldo è una persona molto simpatica, parola di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense ha rilasciato una lunga intervista a Sports Illusstrated. Tra i temi, anche i suoi compagni di squadra e il suo tecnico: “Ronaldo è molto divertente, ma anche Buffon: ti fanno sentire parte della squadra. In palestra, vedi quanto lavora duro, e poi in campo vuole sempre il 100 per cento. Chiellini non ti fa sentire come se dovessi rispettarlo: lo senti da solo, quando sei in sua presenza”.

E Pirlo?

“Il tipo di giocatore che è stato dice molto: faceva sembrare tutto elegante. Giocava con grazia, ed è così che allena. Non parla molto, non si arrabbia e non fa cose di questo tipo. Ma sa quello che sta facendo e dicendo”.