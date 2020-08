Juve, non solo Bellerin per la fascia destra: resta in lista anche la rivelazione Dest dell'Ajax

La campagna acquisti della Juventus non si fermerà a Weston McKennie. Le richieste di Andrea Pirlo ci sono e sono chiare, soprattutto per quanto riguarda il terzino destro. A tale proposito - secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - la richiesta del nuovo allenatore punta dritto su Hector Bellerin dell'Arsenal, ma l'affare appare estremamente difficile. Per sbloccare una trattativa del genere sarà fondamentale prima riuscire a incassare. Come sul fronte Sergiño Dest: il terzino destro rivelazione dell’Ajax è da tempo nel mirino bianconero, ha saputo stregare Fabio Paratici che si è messo da mesi al lavoro per riuscire a garantirsi quantomeno una posizione privilegiata in ottica futura per la Juve, prezzo "compra subito" compreso tra 20 e 25 milioni.