Juve, obiettivo Rabiot: il giocatore chiede 10 milioni a stagione

Giorni decisivi per il futuro di Adrien Rabiot. La Juventus spera di poter ingaggiare il centrocampista francese nel corso delle prossime settimane e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport tutto resta nelle mani del giocatore e di sua madre che ne cura gli interessi.

Trattativa - Trattare con Veronique non è certo semplice e lo si è capito da tempo, ma i bianconeri cercheranno di convincerla, visto che in questo modo prenderebbero un altro parametro zero. La richiesta è però molto alta, visto che il giocatore vorrebbe 10 milioni di euro netti a stagione, tanti anche per i bianconeri.