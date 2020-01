Juve, Pjanic mette in guardia i compagni: Gattuso è l'uomo in più del Napoli

Fonte: inviato a Torino

Cominciamo dalla fine: Marko Pjaca stamani si presenterà a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche che gli consentiranno (subito dopo) di raggiungere Cagliari e mettersi a disposizione di Rolando Maran. L’attaccante croato va in Sardegna in prestito per un anno e mezzo, con diritto di riscatto e un eventuale controriscatto in favore della Juventus, che non perderà così il controllo del giocatore.

Pjaca, in gruppo da qualche settimana alla Continassa e vecchio pallino di Sarri ai tempi del Napoli, era di fatto un esubero. Un po’ come Emre Can, nelle ultime settimane scavalcato nelle gerarchie per il ruolo di mezzala da un Bernardeschi sempre più convinto di poter soddisfare l’allenatore anche in una zona di campo per lui del tutto nuova.

Il centrocampista tedesco negli ultimi giorni ha aperto anche a soluzioni di seconda fascia, la Juve resta nella posizione di volerlo tenere, a meno che non si presenti una proposta interessante per tutti: fino a questo momento nessuna offerta ufficiale, solo scenari paventati a parole, la situazione è assolutamente da monitorare con attenzione.

In vista del match di domenica sera con il Napoli, invece, Pjanic ieri ha messo i compagni in guardia: “Domenica ci aspetta un Napoli forte. In Coppa hanno fatto un’ottima partita contro un avversario complicato, ci aspettiamo una gara del genere. Hanno un allenatore preparato che sa motivare la sua squadra”.

Poi uno sguardo alle possibili anti Juve: “Ci sono un paio di squadre che lotteranno per lo scudetto. Noi e due/tre altre. Dobbiamo fare attenzione a tutte. Abbiamo la fortuna di essere primi con un piccolo vantaggio ma è poco. La concentrazione deve rimanere alta perché il campionato sarà combattuto fino alla fine. Crediamo in tutti gli obiettivi”.

Ieri mattina, invece, Danilo si è sottoposto a esami strumentali al J Medical, dopo l’uscita di scena nel primo tempo di Juve-Roma. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra una decina di giorni saranno più chiari i tempi di recupero.