© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Borussia Dortmund è uscito allo scoperto e fa sul serio per Emre Can. La prima offerta dei tedeschi è però troppo bassa, visto che la Juve non sembra intenzionata ad accettare 20 milioni di euro. I bianconeri, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ne vorrebbero almeno 30, visto anche che dall'estate entrerà in vigore una clausola per l'estero da 50 milioni.

Possibile comunque che attraverso l'inserimento di alcuni bonus si possa arrivare alla fumata bianca, anche perché per la Juventus sarebbe comunque plusvalenza secca, dopo l'arrivo del centrocampista nell'estate 2018 a parametro zero.