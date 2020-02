Juve, rivoluzione a centrocampo: priorità Pogba, ma serve anche altro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba non può bastare. Tuttosport, all'interno delle sue pagine odierne sulla Juventus, dedica spazio come di consueto anche alle strategie di mercato di Fabio Paratici.

Priorità Pogba - Il centrocampista del Manchester United è la priorità assoluta del club, coi bianconeri intenzionati da tempo a fare di tutto per riportarlo a Torino. Ma il suo acquisto non sarebbe certo l'unico a centrocampo. La 'Vecchia Signora" ha infatti bisogno di voltare completamente pagina proprio in quel settore dove tutto nasce e tutto muore, e la sconfitta di Verona ha mandato nuovi chiari segnali.

Tre punti fermi - Il punto fermo resta Miralem Pjanic, al pari dei più giovani Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot, mentre serviranno riflessioni sul quasi 33enne Blaise Matuidi e il suo coetaneo Sami Khedira. Senza dimenticare la posizione di Federico Bernardeschi e quella del neo-arrivato Aaron Ramsey... Il reparto, insomma, deve essere rinnovato anche solo per ragioni anagrafiche: a centrocampo la Juve avrà sicuramente molto da fare durante la prossima estate.