Fonte: dal nostro inviato a Mosca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato alla vigilia della gara contro la Lokomotiv Mosca. Tra i concetti espressi anche la possibilità di chiudere il capitolo fase a gironi già domani. "In Europa se non fai gare di livello, non prendi punti. E' una gara difficile, loro già all'andata ci hanno creato difficoltà. In Champions se non fai prestazioni non fai risultati. L'obiettivo è passare il turno, vogliamo poi il primo posto nel girone nella prossima ma facciamo i conti con una squadra che si giocherà le residue possibilità di qualificazione".