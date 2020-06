Juve, Sarri: "Pjanic? Non gli ho parlato in questi giorni, ma lo vedo tranquillo"

vedi letture

La Juventus di Maurizio Sarri batte il Genoa 3-1, anche con Miralem Pjanic in campo dal primo minuto. Cosa ha detto il tecnico al bosniaco, ceduto da poco al Barcellona? "Io con Miralem in questi giorni non ho neanche parlato - spiega lo stesso Sarri a Sky - l'ho fatto spesso dopo la sospensione, dopo il lockdown, perché aveva fatto questi 20-25 giorni sottotono. Ci siamo chiesti il motivo e abbiamo cercato di trovarlo, era un calo più che altro di condizione mentale. Sono sicuro che farà sicuramente molto bene in questo periodo, lo sto vivendo molto bene, tranquillo. Non ho preoccupazioni da questo punto di vista".

Qui tutte le parole di Sarri.