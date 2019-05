Juve-Torino, le formazioni ufficiali: Kean titolare con CR7. Out Baselli

Tante assenze per la Juventus di Massimiliano Allegri, costretto a fare a meno anche di Emre Can a centrocampo. In campo, di conseguenza, vanno sostanzialmente quelli che ci sono, con Spinazzola come terzino sinistro. In attacco, c'è Moise Kean al fianco di Cristiano Ronaldo.

Walter Mazzarri, in casa Torino, scioglie in favore di Bremer il ballottaggio difensivo con De Silvestri. De Silvestri sulla destra, in avanti non ha recuperato Iago Falque: tocca a Berenguer agire alle spalle di Andrea Belotti. Out a sorpresa Baselli, con Lukic e Rincon a centrocampo. Meité avanzato sulla trequarti.

Ecco le formazioni ufficiali di Juve-Torino, derby della Mole numero 198: per i bianconeri vale l'orgoglio, per i granata la Champions. Alla vigilia dei 70 anni dalla tragedia di Superga.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Kean, Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Meité, Berenguer; Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.