Juve-Torino si conferma il "derby meno equilibrato d'Italia": una vittoria in 25 anni per i granata

vedi letture

Per spiegare perché il Derby della Mole sia diventato "la stracittadina meno equilibrata d'Italia", basta solo un dato: i granata hanno raccolto un solo successo negli ultimi 30 derby disputati (nel 2015) e non vincono in casa della Juventus dal 1995. Per la settima volta in stagione la squadra di Giampaolo ha sfruttato male una situazione di vantaggio: era già accaduto contro Atalanta, Cagliari, Sassuolo, Lazio, Inter e Sampdoria. Il rendimento del Toro, se ci limitassimo solo ai primi 45', sarebbe da zona Champions, mentre nella ripresa Belotti e soci crollano e hanno raccolto meno punti di tutti.