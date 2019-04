Juve, torna nel mirino Boateng: sondaggio col Bayern Monaco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jerome Boateng torna nella lista di mercato della Juventus. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri avrebbero fatto un sondaggio col Bayern Monaco per il difensore tedesco, considerato in uscita a fine stagione. Sulle sue tracce vi è, in Francia, anche il Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda i bianconeri, Boateng fa parte di un novero abbastanza ampio di possibili innesti, da Manolas a Savic, passando per Varane e Ruben Dias.