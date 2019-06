Juve, toto-terzino dopo l'addio di Cancelo: Bellerin idea complicata

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua la caccia della Juventus a un sostituto di Joao Cancelo, destinato salvo sorprese al Manchester City nell'ambito di un affare da 60 milioni. Tanti i nomi, secondo quanto riferito da Tuttosport i bianconeri pensano anche a Hector Bellerin: idea complicata per il recente rinnovo con l'Arsenal dello spagnolo, peraltro reduce da un infortunio non semplice. Poi, le altre ipotesi sin qui circolate: Trippier, Piccini, Darmian, Sidibé, Semedo, Ricardo Pereira. Tante voci, per il post Cancelo sulla fascia destra della Juve di Sarri.