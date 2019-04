Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala nel ruolo di centravanti, in assenza di Mario Mandzukic(o comunque di una prima punta), quest’anno ha sempre dato buoni risultati. Andando quasi sempre a rete. Il match più delicato giocato dalla Joya in quel ruolo è stato con il Manchester United, nella trasferta di Old Trafford nel girone eliminatorio: suo il gol vittoria. Il numero dieci bianconero aveva addirittura firmato la tripletta nella gara precedente con lo Young Boys, in quel caso in coppia con Mandzukic ma senza Cristiano Ronaldo, e dunque incaricato a riempire l’area di rigore avversaria. Dybala a rete, in coppia con CR7, anche con Bologna e Cagliari. Allegri ci riprova stasera, nel match decisivo contro l’Ajax.