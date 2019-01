© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Lazio, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha spiegato il perché del ritorno di Caceres in bianconero: "Non è una soluzione di ripiego. È un giocatore fortemente voluto. Benatia ha chiesto di andare via e la società lo ha accontentato. Abbiamo avuto la fortuna che Caceres abbia accettato: è un calciatore affidabile, che conosce l'ambiente. Ha inciso il fatto che è un ragazzo che conosco, che può dare molto alla Juve. Altri profili avrebbero dovuto ambientarsi, Martin è un giocatore già pronto che può giocare tranquillamente a due, nei due centrali. Vale i Barzagli, Chiellini, Bonucci. È un positivo, avere un ragazzo così all'interno della squadra è importante e mi rende felice".