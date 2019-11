© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur, è pronto a dire di no a Manchester City e Barcellona. A riportarlo è Tuttosport che spiega come l'uruguagio sia valutato circa 45 milioni di euro come base di partenza. Sulla sua posizione resta vigile il Boca Juniors, a cui spetterà il 50% in caso di rivendita.