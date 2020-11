Juventus, Chiesa ha studiato i video del Benevento a caccia del gol della svolta

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in settimana Federico Chiesa ha studiato con attenzione i video degli esterni del Benevento per farsi trovare pronto nella sfida di oggi pomeriggio e sfruttare l'occasione che Pirlo intende concedergli. Tra l'altro, vista l'assenza di Ronaldo, i gol dovranno arrivare da altri interpreti e l'ex Fiorentina ha tutta l'intenzione di sbloccarsi per dare una prima svolta alla propria avventura in bianconero.