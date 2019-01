Juventus, contatti sempre vivi con l’entourage di Isco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La rottura ormai totale fra il fantasista spagnolo Isco e il Real Madrid ha fatto drizzare le antenne alla dirigenza della Juventus che da almeno cinque anni ha messo nel mirino il talentuoso iberico. Secondo Sky Sport il direttore sportivo Fabio Paratici starebbe tenendo vivi i contatti con l’enturage del giocatore per provare l’assalto in estate. Da capire, visto che siamo appena ai primi passi di una trattativa che si annuncia lunga e complessa, se il club iberico vorrà solo soldi per il cartellino di Isco o chiederà ala Juventus qualche giocatore (Dybala o Pjanic i più quotati visti i sondaggi passati) come contropartita tecnica.