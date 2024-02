TMW Juventus, Danilo ha detto no all'Arabia Saudita. E vuole il Mondiale 2026

Danilo non ha intenzione di lasciare la Juventus. A gennaio era arrivata una grossa offerta per il capitano bianconero, ma l'intenzione non è quella di anticipare un addio all'Italia. Anzi, l'intenzione sarebbe quella di arrivare all'estate del Mondiale 2026, che si giocherà fra Messico, Stati Uniti e Canada, con la maglia della Juve. Un accordo che però andrà trovato visto che il contratto attuale scade al 30 giugno del 2025, un anno prima, ma non sarà una questione di soldi, visto che lo stesso Danilo è particolarmente integrato nel tessuto Juve.

Così non servirà un rinnovo al rialzo per farlo rimanere in bianconero. Non c'è nemmeno troppa fretta, a dir la verità, ed è possibile quindi che a fine stagione ci sia un confronto sereno fra le parti per trovare un accordo per il prolungamento. La situazione è comunque fluida e senza increspature: quest'estate ci sarà la Copa America ed è un altro grande appuntamento per il Brasile che Danilo non ha intenzione di mancare. Poi, probabilmente, inizieranno i colloqui per il rinnovo.

Le parole di Danilo nelle scorse settimane per raccontare la mentalità Juventus. "Il mister ha detto qualcosa di molto importante: è una ricostruzione. Ci vogliono mesi, a volte anche anni per ricostruire una mentalità vincente. Adesso le cose vanno un po' meglio, i ragazzi hanno più fiducia in se stessi, e questo è molto importante. Avere gente come Rugani, Nicolussi, Caviglia che magari giocano poco ma hanno un atteggiamento sempre positivo negli allenamenti e all'interno dello spogliatoio, e quando giocano fanno lo stesso lavoro che facciamo noi, ci fa grande piacere. Questa è stata sempre la forza della Juventus. Io non ho fatto parte di quel periodo vincente degli ultimi anni, ma stiamo provando a ricostruire questa cosa e con umiltà e tenendo i piedi per terra, pensando partita per partita, abbiamo l'ambizione di raggiungere grandi cose."