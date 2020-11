Juventus, Dybala e la costante sensazione di essere in discussione: il contratto resta un problema

vedi letture

Anche se Pirlo continua a smentire che il rendimento di Paulo Dybala non sia condizionato dal rinnovo di contratto che tarda ad arrivare, la situazione che non evolve ormai da più di un anno a questa parte non crea le condizioni giuste per lavorare in piena serenità. Non è solo una questione economica, ma anche la costante sensazione di essere in discussione e di non avere quel ruolo centrale che la Joya pensa di meritare al sesto anno di Juventus. Addirittura è finito fuori dai titolari e con pochi margini di rientro in un momento dove giocare con continuità potrebbe essere l'unica vera medicina. Il contratto in scadenza nel 2022 pone seri dubbi anche sul suo futuro. Tutt'altro che incedibile, dovrà ancora una volta conquistarsi la fiducia di tutti per proseguire in bianconero. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.