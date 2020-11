Juventus, Dybala e un incontro con Paratici necessario per riportare il sereno

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rendimento sotto tono di Paulo Dybala in questo avvio di campionato, gioca a favore della Juventus in chiave rinnovo di contratto. Infatti in questo modo i dirigenti potrebbero giocare al ribasso di fronte alla richiesta di 15 milioni a stagione fino al 2025 presentata dal calciatore e caldeggiare la proposta da 11-12 milioni già in mente da diverso tempo e che però non sembra bastare alla Joya. Sicuramente l'argentino ha bisogno di dare una svolta non solo alla trattativa, ma soprattutto al proprio rendimento e in questo senso, un colloquio chiarificatore con Paratici - scrive il quotidiano - potrebbe essere salutare.