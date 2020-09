Juventus, Dzeko sfida subito il suo passato: fra 9 giorni c'è la gara contro la Roma

In casa Juventus è corsa contro il tempo per riuscire a regalare Edin Dzeko al tecnico Andrea Pirlo in tempo utile per l'inizio del campionato, domenica sera contro la Sampdoria. Tutto lascia pensare che i tempi tecnici per vedere Dzeko in campo con i blucerchiati ci siano tutti, ma ovviamente niente è scontato. Al massimo, però, il bosniaco potrebbe esordire in bianconero alla seconda giornata di campionato il prossimo 27 settembre. Quando, ironia della sorte, la Juve affronterà all'Olimpico proprio la Roma, ovvero quella che per 5 anni è stata la casa di Dzeko. Subito una sfida dalle fortissime emozioni, quindi, per il prossimo attaccante della Juventus.