Juventus, Emre Can in cerca di opportunità: Premier sullo sfondo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emre Can cerca spazio e se non lo troverà alla Juventus, lo cercherà altrove. Il centrocampista tedesco infatti ha giocato solo una manciata di minuti in campionato e non è stato inserito nella lista Champions e scalpita per dimostrare il suo valore. Tuttavia come spiega Tuttosport l'ipotesi addio resta ancora in piedi e a gennaio Emre Can potrebbe cercare una nuova destinazione con l'opzione Manchester United strada possibile.