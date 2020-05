Juventus, Khedira: "Non ho nessun motivo per cambiare squadra, sono felice qui"

Sami Khedira, centrocampista della Juventus, ha risposto oggi alle domande dei suoi tifosi su Instagram. Questo il suo pensiero sulla permanenza a Torino: "Ho un contratto fino al 2022 e mi sento molto bene in Italia e alla Juventus. Ho trovato una squadra fortissima, con grande fame di vincere molti titoli. Adesso ho maggiore fiducia nel mio fisico e voglio vincere molti titoli con la Juventus. Non ho nessun motivo per cambiare squadra e per accettare un'altra sfida. Sono molto molto felice alla Juventus e sono felice in Italia".