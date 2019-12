© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio al "colpo di fine anno" della Juventus, ovvero dell'accordo con l'Atalanta per Dejan Kulusevski, soffiato da Paratici alla concorrenza dell'Inter di Marotta. I bianconeri hanno superato i nerazzurri con un'offerta complessiva più alta di quasi 10 milioni: 35 più 9 di bonus contro i 25 più 10 proposti dai dirigenti interisti. Anche l'offerta economica per il giocatore è decisamente più alta: 2,5 milioni più bonus a stagione contro i 2 netti di Suning.

A Parma fino a giugno...oppure no - L'idea della Juventus sarebbe in linea di massima quella di lasciarlo a crescere senza patemi nel Parma, sede del prestito effettuato dalla Dea in estate, anche perché il giocatore vuole conquistarsi l'Europeo giocando il più possibile. Non è però da escludere un colpo di teatro da parte di Paratici, che potrebbe provare a convincere gli emiliani inserendo Pjaca come contropartita per rilevare subito lo svedese che così avrebbe sei mesi per abituarsi al gioco di Sarri ed entrare nella mentalità Juve.