Juventus-Lazio, i convocati di Sarri per la Supercoppa: c'è Chiellini!

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato i convocati per la Supercoppa Italia che si giocherà a Riyad contro la Lazio nel prossimo weekend. Una graditissima sorpresa tra le scelte di Sarri: la presenza di Giorgio Chiellini, che viaggerà con la squadra pur non essendo ancora in grado di giocare. Fuori l'infortunato Khedira invece. Di seguito i convocati:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Pjaca, Higuain, Bernardeschi.