Juventus, Lucumi: "Buon primo tempo, poi non siamo stati al nostro livello"

John Lucumi, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta per 2-0 contro il Lecce: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, mentre nel secondo non siamo stati al nostro livello sbagliando tanto con la palla però oggi la cosa più importante era vincere e lo abbiamo fatto. In difesa ci siamo comportati molto bene, abbiamo lottato e credo che la vittoria sia meritata".

Ti trovi meglio nella difesa a tre?

"Quando sei alla Juventus devi essere disponibile a giocare dove dice il mister, abbiamo cambiato modulo e ci servono altre vittorie per salire ancora in classifica".