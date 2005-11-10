Juventus, Lucumi: "Buon primo tempo, poi non siamo stati al nostro livello"
autore
Marco Pieracci
Marco Pieracci
Oggi alle 20:45Serie A
autore Marco Pieracci
25.10.2026 20:45Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
John Lucumi, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta per 2-0 contro il Lecce: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, mentre nel secondo non siamo stati al nostro livello sbagliando tanto con la palla però oggi la cosa più importante era vincere e lo abbiamo fatto. In difesa ci siamo comportati molto bene, abbiamo lottato e credo che la vittoria sia meritata".
Ti trovi meglio nella difesa a tre?
"Quando sei alla Juventus devi essere disponibile a giocare dove dice il mister, abbiamo cambiato modulo e ci servono altre vittorie per salire ancora in classifica".
Altre notizie Serie A
Oggi
22:08 Serie A
All'Atalanta manca identità? Zappacosta: "No, la squadra ha capito i concetti di Sarri"
22:00 Serie A
Milan avanti, il riscatto di Douglas Luiz, paura per Alisson Santos: le top news delle 22
21:45 Serie A
Alvini: "Errore grave sul 4° gol dell'Atalanta. L'ha causato una palla persa a centrocampo"
21:41 Serie A
De Rossi: "Frendrup fenomeno umanamente. Ellertsson? Qui lo difendo, ma a Pegli lo massacro"
21:38 Serie A
Fiorentina, Vanoli scuote Beto: "Dispiace fare lo psicologo con un giocatore importante
21:35 Serie A
Pulisic lancia il Milan, che spreca l'occasione del raddoppio: rossoneri avanti 1-0 sull'Udinese al 45'
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi