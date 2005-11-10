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Juventus, Lucumi: "Buon primo tempo, poi non siamo stati al nostro livello"

autore
Marco Pieracci
Oggi alle 20:45Serie A
autore Marco Pieracci
25.10.2026 20:45Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

John Lucumi, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta per 2-0 contro il Lecce: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, mentre nel secondo non siamo stati al nostro livello sbagliando tanto con la palla però oggi la cosa più importante era vincere e lo abbiamo fatto. In difesa ci siamo comportati molto bene, abbiamo lottato e credo che la vittoria sia meritata".

Ti trovi meglio nella difesa a tre?
"Quando sei alla Juventus devi essere disponibile a giocare dove dice il mister, abbiamo cambiato modulo e ci servono altre vittorie per salire ancora in classifica".

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