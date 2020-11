Juventus, mai 5 pareggi nelle prime 9 di campionato dal 2001/02. Ma in quel caso fu scudetto

Anche a Benevento la Juventus non convince e torna a casa con una valigia piena di incognite. Tra queste, oltre a quelle di campo, ci sono quelle di classifica e di risultati. Al Vigorito i bianconeri hanno pareggiato la quinta partita sulle nove disputate in campionato, una statistica che - come riporta Opta - non si riproponeva per la Juve dalla stagione 2001/02 (in quel caso tre vittorie, cinque pareggi e una sconfitta). La magra consolazione per i supporters della Vecchia Signora è che quell'annata terminò con lo scudetto, battendo Roma e Inter al fotofinish.

