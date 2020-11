Juventus-Napoli, due ore di dibattimento nel ricorso. Sentenza può arrivare entro venerdì

La sentenza sul 3-0 a tavolino di Juventus-Napoli e sul punto di penalizzazione per gli azzurri arriverà solo nei prossimi giorni, probabilmente entro venerdì, secondo la Gazzetta dello Sport. E’ durato due ore il dibattimento davanti alla prima sezione del Tribunale sportivo d’Appello che ha visto come protagonisti, in video conferenza, Aurelio De Laurentiis, l’ad Chiavelli e l’avvocato Grassani. Il Napoli ha ribadito la propria posizione, con allegate le comunicazioni tra il club e l’Asl intervenuta per bloccare la partenza per Torino. La questione Asl è tema fra l’altro caldo, visto che nelle scorse ore la Asl Toscana e la Asl Roma hanno bloccato le partenze dei giocatori di Fiorentina e Roma per le Nazionali. Un caso comunque diverso rispetto a quello riguardante Juventus-Napoli.