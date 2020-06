Juventus partita per Bologna: l'elenco dei convocati. Poker di assenze per Sarri

La Juventus è partita per Bologna. In mattinata, la squadra di Mauruzio Sarri ha lasciato Torino per dirigersi nel capoluogo emiliano dove stasera affronterà il Bologna a partire dalle 21.45 in una sfida valida per la 27esima giornata di Serie A. Assenti Chiellini e Higuain, oltre a Khedira e Alex Sandro. Ecco l'elenco completo e il video della partenza.

Portieri - Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori - De Sciglio, De Ligt, Danilo, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti - Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore.

Attaccanti - Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.