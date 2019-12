© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla Continassa non c'è preoccupazione circa le diverse panchine accumulate da Matthijs de Ligt, a maggior ragione dopo la rifinitura svolta in Arabia: la sua assenza in partite importanti, rivela Tuttosport, fa rumore, ma questo per l'olandese è solo un momento di transizione. Una sosta ai box per ricaricarsi e riprendersi il posto da titolare al posto di Chiellini, di cui è l'erede designato al centro della difesa bianconera.