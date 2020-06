Juventus, per Kaio Jorge spunta un'altra avveraria. Si tratta del Bayer Leverkusen

Continuano ad aumentare le pretendenti al talentuoso attaccante del Santos Kaio Jorge. Il classe 2002 da tempo è seguito sopratutto dalla Juventus in Italia e dal Chelsea in Inghilterra, ma nelle ultime ore sembra che anche un club tedesco voglia provare a portarlo in Europa anticipando l'importante concorrenza. Come riporta Kicker.de si tratta del Bayer Leverkusen che vede nella mutata situazione del calciomercato dovuta alla rivoluzione dei calendario causata dal Coronavirus un'occasione per anticipare tutti e regalarsi uno dei talenti più cristallini del calcio brasiliano.