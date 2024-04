Ufficiale Juventus, primo contratto da professionista per Turco: accordo fino a giugno 2026

vedi letture

Giornata da ricordare per Stefano Turco, giovane talento della Juventus, che ha firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza 2026.

Terzino destro della Under 19 bianconera allenata da Paolo Montero, il calciatore classe 2005 ha raccolto in stagione 25 presenze nel campionato Primavera - in cui ha realizzato anche due gol e tre assist.

Alla Juventus già dall’età di 14 anni, Turco lo scorso ottobre ha fatto anche il suo esordio con la Juventus Next Gen nel match di Coppa Italia vinto contro la Pro Vercelli.