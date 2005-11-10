Juventus, anche il rapper Salmo invoca Conte: "Deve tornare, siamo messi male"
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Daniele Najjar
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20.10.2026 21:38Serie A
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A Londra, nel "One night in London", viene presentato il nuovo nel nuovo album "Amateur" di Cesare Cremonini. Dal backstage del teatro che ospita l'evento è intervenuto ai microfoni di Sky Sport anche il rapper Salmo - al fianco di Fabri Fibra - che in onore del suo tifo per la Juventus ha detto la sua in merito al momento di difficoltà dei bianconeri.
"Secondo me deve tornare Conte ad allenare la Juventus, perché è messa male", ha detto il cantante, che poi nel venire a sapere che il collega ha ricevuto una maglia in omaggio dal club bianconero ha scherzato: "Anche io ne voglio una di maglia".
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