Juventus, rinnovo Szczesny: pronta l'offerta per prolungare il contratto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il contratto di Wojciech Szczesny con la Juventus scadrà nel 2021 ma in casa bianconera si pensa già a formulare al portiere l'offerta per il rinnovo. Il ruolo è infatti troppo importante per rischiare di andare per le lunghe e il club torinese vuole chiudere il discorso il prima possibile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.