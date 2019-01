Juventus, si avvicina Romero: incontro con il Genoa in settimana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus è la favorita per acquistare il difensore argentino del Genoa Cristian Romero, classe 1998. Come riportato da Gazzetta.it, il club rossoblu valuta il calciatore 20-25 milioni di euro. Difficile che possa arrivare già a gennaio, la società lavora per prenderlo a giugno. In settimana Genoa e Juventus si incontreranno per parlare anche di Stefano Sturaro e proveranno a proseguire la trattativa, limando la distanza tra le parti.