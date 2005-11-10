Juventus, Spalletti aspetta Ekhator: rientro dopo la sosta, ma a gennaio può partire

La Juventus aspetta Jeff Ekhator, ma il futuro dell'attaccante classe 2006 resta tutto da definire. Arrivato in estate dal Genoa, il giovane centravanti non ha ancora disputato un minuto ufficiale con la maglia bianconera, frenato da una serie di problemi muscolari che ne hanno condizionato l'inizio di stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Luciano Spalletti e la dirigenza intendono concedergli un'opportunità prima di prendere decisioni definitive sul suo futuro. Il rientro è previsto dopo la sosta di novembre, con l'obiettivo di inserirlo gradualmente nelle rotazioni offensive. Ekhator è fermo da fine agosto per uno stiramento alla coscia, dopo aver già accusato un precedente problema muscolare. Finora ha saltato dieci partite, riuscendo ad andare in panchina soltanto contro il Parma.

Genoa e Parma osservano

Il piano della società prevede di mantenerlo inizialmente come terza alternativa nel ruolo di centravanti, concedendogli soprattutto a dicembre qualche occasione per dimostrare il proprio valore. Le sue prestazioni potrebbero influenzare anche le strategie del mercato invernale. La Juventus, infatti, ha intenzione di acquistare un attaccante di maggiore esperienza e fisicità, una richiesta già avanzata da Spalletti. Se Ekhator dovesse convincere, alcune priorità potrebbero essere rivalutate, anche se l'arrivo di un nuovo centravanti resta un obiettivo concreto. In caso contrario, per il giovane potrebbe aprirsi la possibilità di un trasferimento temporaneo. Tra le destinazioni ipotizzate figurano il Genoa, dove ha già giocato, e il Parma, alla ricerca di rinforzi offensivi.