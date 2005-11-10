Juventus, Spalletti in bilico? Carnevali netto: "Non bisogna cambiare a ogni difficoltà"

L’ad della Juventus Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Europa League contro il Rennes.

Come si spiega la differenza di risultati e prestazioni tra campionato ed Europa League?

"La cosa importante è dare continuità, abbiamo alternato partite buone ad altre negative. Dobbiamo tornare a livelli buoni con la massima concentrazione".

Arrivate da una sconfitta netta e da un dopo partita caldo: Spalletti gode sempre della stessa fiducia?

"Dobbiamo cercare di ricostruire, in questi anni ci sono stati errori anche sotto l'aspetto economico. In estate il fair play finanziario ci ha bloccato. Dobbiamo avere le idee chiare, senza cambiare ogni momento sennò si riparte sempre da zero. Io porto le mie idee, non credo sia giusto cambiare ogni volta che c'è difficoltà. la maglia della Juve pesa e questo non dà serenità, soprattutto ai giovani: dobbiamo supportarli, ma sappiamo che ci vuole del tempo".

In che momento è Spalletti?

"Il mister è sempre il solito, sa che deve lavorare e che la panchina scotta ma fa parte di essere in una grande società come la Juve. Si parla sempre di cambiamenti, ma questo non ci tocca. Conosce le criticità, ci sta lavorando e la continuità è la cosa importante. Quello che conta è il lavoro, il mister sa cosa deve fare".

Il rapporto con Massara, Ottolini e i giocatori?

"Rapporto straordinario, si parla con loro e con i giocatori. Abbiamo parlato con Bremer e l'abbiamo ripreso, sono dichiarazioni che non vanno bene e lui stesso ha parlato con la squadra. Giusto supportare il mister Spalletti".