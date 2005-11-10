Juventus, Vicario: "Prestazione sotto livello, mettiamoci la faccia senza cercare alibi"

Dopo la sconfitta contro la Lazio, ai microfoni di DAZN ha parlato così il portiere della Juventus Guglielmo Vicario. "Non c'è bisogno di fare scarica barile, le responsabilità vanno suddivise in tutte le componenti. Le analisi le faremo con il mister, oggi è stata una prestazione sotto livello. Non possiamo aggrapparci ad un alcun alibi, non è una prestazione da Juventus. Il calendario sarà così tutto l'anno, bisogna trovare una linea per essere performanti e competitivi per tutta la stagione per la storia di questa maglia. E' stata una serata negativa, sicuramente se performiamo così non possiamo pretendere niente. Ci prendiamo la responsabilità e mettere la faccia senza cercare alibi".

Cosa deve prevalere nello spogliatoio, lo spirito italiano o inglese?

"Sicuramente dobbiamo abbinare le cose, dobbiamo prendere coscienza di come stanno andando le cose. Dobbiamo seguire l'allenatore per l'idea di calcio, per il ritmo mentale e non tutti individualmente sono uguali nel gestire le emozioni. Lo faremo da gruppo, mi metto in primis per dare una mano e il tempo non c'è visto che giovedì siamo nuovamente in campo. Da domani mattina si cambia strada".