La Juventus voleva puntare su Joaquin Panichelli. Mentre Tresoldi costava troppo

A gennaio scorso la Juventus aveva già ben chiaro l'obiettivo per giugno. Era Joaquin Panichelli, centravanti dello Strasburgo, che aveva già avuto il via libera da Luciano Spalletti, considerato come un possibile astro nascente del calcio italiano. Poi l'infortunio e l'idea, da parte dei bianconeri, di puntare nuovamente su Kolo Muani. 38 milioni di euro più 12 di bonus per chi non era un centravanti fisico, fissa sia di Giuntoli, poi di Comolli, infine di Carnevali. Poteva essere una buona scelta, per chi giocava a due.

Giocano entrambi

Ieri Luciano Spalletti ha spiegato che, alla fine, verranno schierati sia Kolo sia Woltemade. Giusto o sbagliato che sia, in un 3-5-2 o un 4-4-2, dipende. Certo è che quando ritornerà Yildiz - unico incedibile in estate - ma anche quando ci saranno sei trequartisti disponibili come Boga, Alajbegovic, Gonzalez, McKennie, Zhegrova e Conceicao probabilmente ci sarà qualche piccolo problema di abbondanza.

Scelte sbagliate

Panichelli era probabilmente l'acquisto scontato se fosse arrivato a fine stagione in Ligue 1. Tresoldi invece era valutato tra i 40 e i 50 milioni, più o meno come Tresoldi. La scelta è ricaduta diversamente, non è detto che sia sbagliato - né da una parte né dall'altra - ma in questo momento più di qualcuno si starà ponendo una domanda.